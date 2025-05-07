التقى وزير الصناعة جو عيسى الخوري سفيرة استونيا في لبنان انغريد آمر يرافقها المستشار في وزارة الخارجية الاستونية السفير يوري كاهن والقنصل الفخري لإستونيا في بيروت فؤاد فاضل، وتم خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وشرح عيسى الخوري ما يقوم به من أجل رقمنة ومكننة وزارة الصناعة، وأكدت السفيرة استعداد بلادها لنقل خبراتها لدعم لبنان في مسيرته التنموية من خلال تطوير الحكومة الإلكترونية ورقمنة الإدارة.

والجدير ذكره ان استونيا هي اول بلد ينتخب فيه جميع المواطنين على الانترنت، كما تتم فيه كل المعاملات المصرفية إلكترونيًا، بالإضافة إلى إمكانية تأسيس الشركات عبر الإنترنت بشكل كامل.