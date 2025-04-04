استقبلل وزير الصناعة جو عيسى الخوري، اليوم، وفدا من نقابة مصانع الأدوية في لبنان، برئاسة الدكتورة كارول أبي كرم، الذي عرض للوزير الخوري ورقة عمل تفصّل واقع الصناعة الدوائية في لبنان، أهميتها وانعكاسها الإيجابي على الدولة من النواحي الصحية، الاقتصادية، المالية والاجتماعية. وتضمنت الورقة سلسلة من المطالب التي من شأنها تعزيز إنتاجية هذا القطاع الحيوي.

وخلال اللقاء، وجّه الوفد دعوة رسمية إلى عيسى الخوري لزيارة مصانع الأدوية، والاطلاع عن كثب على آلية العمل وسير الإنتاج فيها والمستويات التقنية التي توصلّت اليها هذه المصانع.

من جهته، شدد عيسى الخوري على "أهمية هذا القطاع وضرورة تطويره"، معتبرا أن "دعم القطاعات الإنتاجية لاسيما قطاع الأدوية يساهم في تحسين العجز في الميزان التجاري كما يساهم في الحفاظ على الأدمغة واليد العاملة اللبنانية"، مبديا "كامل إستعداده لمتابعة هذه الورقة والعمل على تطبيقها مع الجهات المعنية".

واختتم وزير الصناعة اللقاء بالتأكيد على أن "لبنان بلد صناعي منذ أيام الفينيقيين، فلولا الصناعة لما وُجدت التجارة ولا وُلدت الحِرَف".