أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري في اجتماعه مع سفير المغرب في لبنان محمد أكرين على عمق العلاقات بين لبنان والمملكة المغربيّة، وعلى تفعيل العمل المشترك لتطويرها على مختلف الصعد، لا سيّما الاقتصاديّة والصناعيّة.

ونقل السفير أكرين دعوة من وزير الصناعة المغربي رياض مزور إلى الوزير عيسى الخوري لزيارة المغرب على رأس وفد من الصناعيين من أجل تقوية التبادل التجاري بين البلدين.

سفير الأردن

ثم اجتمع الوزير عيسى الخوري مع سفير الأردن في لبنان وليد الحديدي وبحثا في أهمية إقامة مشاريع استثمارية صناعيّة تكامليّة بين رجال أعمال من كلا البلدين، التي تلبّي حاجة أسواق المنطقة.