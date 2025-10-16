أكد وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين أن موضوع مياه "تنورين" تقني صحي بحت، معربًا عن أسفه لتحوّله إلى مادة للتراشق الإعلامي والسياسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي حديث تلفزيوني من القاهرة، حيث يمثل لبنان في مؤتمر لمنظمة الصحة العالمية، أوضح ناصر الدين أن فريق الترصّد الوبائي في مديرية الوقاية الصحية تلقّى بلاغًا حول احتمال تلوث مياه "تنورين"، فقام بأخذ عينات من السوق والمعمل، وتبيّن بعد الفحص وجود بكتيريا في بعضها.

وبناءً على ذلك، قررت الوزارة إيقاف التعبئة مؤقتًا كإجراء احترازي، إلى حين تحديد مصدر التلوث وإجراء المزيد من الفحوصات. وأضاف أن العينات الإضافية أُرسلت إلى مختبرات مرجعية أخرى، ومن المتوقع صدور نتائجها خلال 48 إلى 72 ساعة.

وأوضح ناصر الدين أنه في حال جاءت النتائج مطابقة لمعايير السلامة، سيُرفع التوقيف المؤقت، أما إذا تبيّن العكس فستعمل فرق الوزارة مع الشركة لتصحيح الخلل وضمان سلامة المياه قبل توزيعها مجددًا.

وختم الوزير بالتشديد على أن القضية لا تستهدف أي جهة وأن وزارة الصحة تتعامل مع الملف من منطلق مهني ووطني بحت، مؤكدًا أن صحة اللبنانيين فوق أي اعتبار سياسي أو طائفي.