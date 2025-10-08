المركزية- زار وفد من النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليَم بطرس، وزير الزراعة نزار هاني في مكتبه في الوزارة، وتمى البحث في أوضاع القطاع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الدواجن، وبشكل أساسي المخاطر التي تهدّد مصانع مصنعات الدجاج جراء منع استيرادها من قبل معظم الدول العربية والسماح بدخول منتجات مماثلة الى السوق اللبنانية من دون أن تخضع للرسوم.

وأشارت النقابة في بيان، الى أن "الاجتماع مع الوزير هاني كان مثمراً، حيث أبدى تفهّمه لمختلف مطالب النقابة، مشدداً على ضرورة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الدواجن كما هو مخطط لها".

كما أكد للوفد أنه سيتابع موضوع مصنعات الدجاج وإيجاد حل للحفاظ على هذه الصناعة الواعدة والهامة.

ولفتت النقابة الى أنها وضعت الوزير هاني في صورة المخاطر المحدقة بقطاع مصنعات الدجاج، مشددة على "ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية مصنعات الدجاج المهددة بخطر وجودي، جراء منع إدخالها الى الاسواق العربية في مقابل السماح للمنتجات العربية المماثلة بالدخول الى لبنان من دون رسوم جمركية".

وأضافت أن "النقابة أبدت استغرابها خلال الاجتماع، لسماح لبنان باستيراد هذه المنتجات من دون الرسوم الجمركية، على الرغم من أن الدجاج المستخدم في هذه الصناعة ليس من الإنتاج المحلي لهذه الدول العربية".

وطالبت النقابة "بضرورة معاملة الدول العربية بالمثل، وبالتالي إعادة تفعيل إجازات الاستيراد لهذه المنتجات وبشكل سريع، ريثما يتم وضع رسوم جمركية عليها، حمايةً لهذه الصناعة الناشئة في لبنان التي باتت لا تستطيع المنافسة في سوقها الداخلية، وفي الوقت نفسه تُمنع من تصدير منتجاتها الى الدول العربية، ما يعني سقوطها الحتمي".