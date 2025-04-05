استهل وزير الزراعة نزار الهاني يرافقه المدبر العام للوزارة لويس لحود، رئيس مصلحة عكار الزراعية طه مصطفى وعدد من كبار موظفي الوزارة، جولته في عكار بزيازة مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا في دار الافتاء في حلبا بحضور رئيس دائرة الاوقاف في عكار الشيخ مالك جديدة ورئيس صندوق الزكاة اسامة الزعبي.، رئيسي اتحاد يلديات جرد القيطع ونهر الاسطوان عبد الاله زكريا وعمر سعيد الحايك، رئيس قسم محافظة عكار لقمان الكردي ومشايخ واعضاء مجلس الاوقاف ورؤساء مراكز الاحراج.

وأكد الهاني "اهتمام الوزارة باوضاع عكار الزراعية عموما واهم الحاجات المطلوبة لحماية الانتاج المحلي والمواسم الموجودة"، مشبرا الى "غنى عكار بثروات زراعية وغابات وتنوع".

ولفت الى "اهمية الزراعات التي تهتم بها الاوقاف الاسلامية في عكار بزراعة اراضيها بالافوكا"، مؤكدا "العمل على ضرورة حماية الثروة الحرجية التي تتعرض للاعتداءات".

ورحب المفتي زكريا بالوزير الهاني والمدير العام والوفد المرافق منوها بمبادرته السريعة بزيارة عكار للاطلاع عن كثب على مشاكلها الزراعية، مشيرا الى ان "احتياجات المزارعين كثيرة وهم يشكلون شربحة كبيرة من المجتمع العكاري"، داعيا الى "انصافهم وحماية انتاجهم ودعمهم بكل الامكانات وتأمين اسواق محلية وخارجية لمواسمهم".

واشار الى ان "تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات يشكل بارقة امل للمزارعين".

اشارة الى ان الهاني سيتفقد بعد قليل موسم البطاطا في سهل عكار وسيلتقي مع الفاعليات والهيئات الزراعية ونواب عكار في مصلحة الزراعة في العبدة.