زار وزير الزراعة نزار هاني مركز تدريب المتطوعين ضمن مشروع PARSIFAL الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية، في اطار مشروع برنامج دعم الصمود الاجتماعي والبنية التحتية والتحريج والزراعة في لبنان “PARSIFAL” الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية “AFD” وضمن المكوّن الثالث لهذا المشروع والذي يتضمن التدريبات والمؤازرة الفنية والاجتماعية.

بدأ المعهد الزراعي المتوسطي الفرنسي CIHEAM Montpelier دورات تدريبية في منطقة نيحا، ضمن محمية أرز الشوف، وخلال الدورة قام وزير الزراعة بزيارة للمتدربين والمدربين، بحضور موفد المعهد المتوسطي للزراعة حاتم بيلهوشيت "”Hatem BELHOUCHETE، وأثنى على الجهود المبذولة في اطار هذا المشروع الذي تشارك به الوزارة وتستفيد منه.

يهدف هذا المشروع بحسب بيان ، إلى إنشاء بحيرات جبلية، إضافةً إلى إنشاء شبكات ري حديثة، مما سيساهم في تعزيز البنية التحتية الزراعية في المناطق المستهدفة، وتحريج ألام الهكتارات، ويدعم صمود المجتمعات المحلية من خلال تطوير الخدمات الزراعية، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز التنمية المستدامة.

يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية في توسيع المساحات الزراعية المحيطة بالبحيرات، ومكافحة الجفاف، بخاصة في ظل انخفاض نسبة الأمطار هذا العام، مما يجعله محطة أساسية للنهوض بالقطاع الزراعي في البلديات المعنية.