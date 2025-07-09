جال وزير الزراعة الدكتور نزار هاني برفقة ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في لبنان نورة أورابح حداد، وسفير الدنمارك كريستوفر فيفيكه، في أعالي جرد بلدة مشمش في قضاء عكار.

وخلال الجولة، التقى الوفد بعدد من صغار المزارعين والمزارعات الذين استفادوا من "مشاريع استصلاح الأراضي غير المنتجة، وبناء خزانات مياه للري، وتحسين إدارة الموارد المائية، ما ساهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتطوير سبل العيش في المنطقة"، بحسب بيان ل "الفاو".

وتأتي هذه الزيارة في إطار مشروع "تعزيز سبل العيش والعمالة الزراعية من خلال الاستثمار في استصلاح الأراضي وخزانات المياه"، الذي تنفذه وزارة الزراعة و"المشروع الأخضر" بالشراكة مع منظمة "الفاو" في لبنان، بدعم من حكومة الدنمارك.

ويهدف المشروع إلى دعم المجتمعات الزراعية، من خلال "تحويل الأراضي البور والمهملة إلى أراضٍ خصبة منتجة، وإنشاء بنية تحتية مائية مستدامة تُمكّن المزارعين من ري محاصيل ذات قيمة اقتصادية عالية، خصوصاً في المناطق الجبلية والهضاب، ما يسهم في التخفيف من الهجرة الريفية وتعزيز الأمن الغذائي في لبنان".