زار وزير الزراعة الدكتور نزار هاني مبنى اتحاد بلديات جرد القيطع في بلدة حرار – عكار، حيث كان في استقباله النائب وليد البعريني، رئيس الاتحاد المحامي محمد البعريني، نائب رئيس الاتحاد المهندس زيدان بركات، رئيس مصلحة الزراعة في عكار المهندس طه مصطفى وعدد من رؤساء بلديات الجرد.

الزيارة جاءت في إطار متابعة شؤون القطاع الزراعي في المنطقة، والاطلاع عن كثب على التحديات التي تواجه بلدات الجرد خصوصا في ما يتعلق بالأحراش وحماية المساحات الخضراء واستثمار الأراضي الزراعية.

استُهل اللقاء بكلمة ترحيبية من رئيس الاتحاد المحامي محمد البعريني الذي ثمن زيارة هاني، ورأى فيها "رسالة إيجابية تعكس اهتمام الوزارة بمناطق الأطراف. وشرح واقع البلديات الزراعي، مؤكدا "الحاجة إلى دعم مباشر في ملفات الأحراش ومكافحة الحرائق وتأمين المستلزمات الزراعية"، مبديا استعداد الاتحاد للتعاون الكامل مع الوزارة.

البعريني

بدوره، أكد النائب البعريني أن "عكار بما فيها جرد القيطع، تمتلك طاقات طبيعية وزراعية واعدة، لكنها بحاجة إلى رعاية فعلية من الدولة"، مشددا على أن "هذه الزيارة تمثل خطوة أولى في مسار طويل من التنسيق بين الوزارة والمجتمع المحلي من أجل تحقيق الإنماء المتوازن"، داعيا إلى "اعتماد رؤية زراعية مستدامة تنقذ الفلاح وتحافظ على الثروات الطبيعية".

هاني

من جهته، أعرب وزير الزراعة عن سروره بزيارة الجرد، مؤكدا أن "الوزارة تضع حماية البيئة وتطوير الزراعة في صلب أولوياتها، وأن هناك خططا قيد التنفيذ تشمل الدعم التقني وتمكين البلديات وتوفير المعدات لمواجهة الحرائق وحماية الأحراش"، واعدا بـ"متابعة كل ما طرح خلال اللقاء بالتعاون مع الجهات المعنية والمانحين الدوليين".

واستمع هاني إلى مداخلات رؤساء البلديات وممثلي الاتحاد الذين طرحوا مجموعة من المطالب والملاحظات المتعلقة بتعزيز القدرات الزراعية وتسهيل الحصول على المستلزمات الزراعية وتأمين مشاريع تنموية تخدم القرى والبلدات، مؤكدا تجاوبه الكامل مع الطروحات"، مشددا على "أهمية التواصل المستمر بين الوزارة والبلديات والعمل المشترك لتخطي التحديات وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض".