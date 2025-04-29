المركزية- انطلق وزير الزراعة نزار هاني بجولة زراعية في زحلة، بدأها بدارة مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود في زحلة حيت شكره الوزير هاني على جهوده في خدمة القطاع الزراعي واشاد الهاني بأداء لحود في وزارة الزراعة .

من جهته شكر لحود الوزير هاني على زيارته وعلى تعاونه المثمر مع الادارة والمديريات والمصالح الاقليمية خلال توليه ادارة محمية ارز الشوف ومنذ استلامه مهامه في وزارة الزراعة .

ثم انتقل هاني ولحود والوفد المرافق الى مقام سيدة زحلة والبقاع حيث استقبلهم كاهن المقام الأرشمندريت ايلي ابو شعيا حيث عرض مراحل تاريخ بناء تمثال العذراء منذ العام ١٩٥٨ .