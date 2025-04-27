Apr 27, 2025 11:32 AMClock
اقتصاد
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وزير الزراعة: التربة سليمة والخسائر 120 مليون دولار

أكد وزير الزراعة نزار هاني في حديث إلى الـLBCI أن زيت الزيتون متوفر في الأسواق بكميات كبيرة، مشيرًا إلى أن كلفته مقبولة، وداعيًا إلى استهلاكه لدعم القطاع الزراعي اللبناني بشكل واسع.

وفي ما خصّ أوضاع التربة في المناطق الجنوبية، أوضح هاني أن عملية أخذ العينات مستمرة، مطمئنًا إلى أن لا وجود لكميات كبيرة من الفوسفور، مشيرًا إلى أن التخوّف يتركز فقط على موضوع المعادن الثقيلة وليس على الفوسفور.

وعن الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي، أعلن هاني أن قيمتها تُقدَّر بنحو 120 مليون دولار، لافتًا إلى أن الحديث عن الخسائر لم يبدأ بعد.

ودعا هاني المزارعين في جبل لبنان إلى تسجيل أسمائهم في السجل الزراعي، الذي يشكل قاعدة بيانات أساسية لتنظيم العمل الزراعي مستقبلًا ويسهّل التعامل مع الجهات الداعمة.

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