أكد وزير الزراعة نزار هاني في حديث إلى الـLBCI أن زيت الزيتون متوفر في الأسواق بكميات كبيرة، مشيرًا إلى أن كلفته مقبولة، وداعيًا إلى استهلاكه لدعم القطاع الزراعي اللبناني بشكل واسع.

وفي ما خصّ أوضاع التربة في المناطق الجنوبية، أوضح هاني أن عملية أخذ العينات مستمرة، مطمئنًا إلى أن لا وجود لكميات كبيرة من الفوسفور، مشيرًا إلى أن التخوّف يتركز فقط على موضوع المعادن الثقيلة وليس على الفوسفور.

وعن الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي، أعلن هاني أن قيمتها تُقدَّر بنحو 120 مليون دولار، لافتًا إلى أن الحديث عن الخسائر لم يبدأ بعد.

ودعا هاني المزارعين في جبل لبنان إلى تسجيل أسمائهم في السجل الزراعي، الذي يشكل قاعدة بيانات أساسية لتنظيم العمل الزراعي مستقبلًا ويسهّل التعامل مع الجهات الداعمة.