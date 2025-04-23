اطلع وزير الدفاع اللواء ميشال منسى من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب على مشاريع مصرف الإسكان والخطوات التي يقوم بها لتأمين القروض للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وذلك خلال استقباله حبيب في مكتبه في الوزارة اليوم على رأس وفد ضمّ أعضاء من مجلس الإدارة غريس عيد، سيزار رشدان، إيلي أبي خليل، روجيه زكار، والمستشار القانوني للمصرف مالك إرسلان.

وقال حبيب بعد اللقاء: هنأنا معالي الوزير منسى أولاً بمنصبه الجديد كوزير للدفاع، وثانياً بعيد الفصح المجيد. وكانت مناسبة شرحنا فيها مشاريع مصرف الإسكان ولا سيما شروط القروض المحددة من "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي" والشروط الأخيرة المستحدثة من مجلس إدارة مصرف الإسكان لتسهيل القروض والإسراع فيها.

أضاف: كذلك أبلغنا الوزير منسى أن منصّة مصرف الإسكان الإلكترونية أصبحت متاحة طوال الأسبوع ٢٤/ ٢٤ ساعة أمام اللبنانيين الراغبين في الحصول على قرض. كما أطلعناه على المفاوضات الجارية مع "صندوق قطر للتنمية" وعلى نتائج الزيارة الأخيرة التي قمنا بها إلى قطر، ونحن في طور درس الشروط المطروحة من قبل الصندوق، وأنه كانت لنا الفرصة لإطلاع فخامة الرئيس جوزاف عون عليها خلال زيارته الدوحة، حيث أبدى اهتمامه الكبير بعودة القروض لجميع اللبنانيين.

ولفت حبيب إلى أن "الوزير منسى أعرب عن دعمه الجهود التي يبذلها مصرف الإسكان، وشجعنا على المضي قدماً في كل تلك المشاريع.

وزير الدفاع

بدوره، اقترح وزير الدفاع درس إمكانية التعاون في هذه المشاريع بين مصرف الإسكان وجهاز إسكان العسكريين في الجيش، بما يساهم في توسيع فرص حصول العسكريين على القروض السكنية.