Apr 8, 2025 3:40 PMClock
عدل وأمن
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وزير الدفاع بحث مع نظيره اليوناني في الأوضاع في المنطقة : للتصدي للتحديات معا والسعي لحلها بروح من التعاون

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