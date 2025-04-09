زار وفد مجلس نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي وزير الدفاع اللواء ميشال منسى حيث جرى خلال اللقاء تقديم المباركة للوزير منسى الذي قدم إستعراضاً لجانب من الاحداث الجارية.

وعقّب نقيب الصحافة على اللقاء بالتالي:

"تشرفنا بلقاء معالي وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، وكانت فرصة لنعبر لمعاليه عن فرحتنا أن يأتي إلى هذه الوزارة مسؤول يعرف المؤسسة بالكامل، لأن هذا سيساعد على النجاح في تسيير أمور هذه المؤسسة على أكمل وجه، خاصة أن هذه المؤسسة تعتبر اليوم هي المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن أمن البلد وهي المؤسسة الأهم المؤتمنة على ضمان أمن البلد بوجه توغل العدوان الإسرائيلي..

أول سؤال لمعاليه وأول جوابه كان عن الجيش، قال بشفافية أن المطلوب الأخذ بيد الجيش حتى يستطيع الإستمرار في مهامه كما يفعل دائماً..

قال وزير الدفاع بصراحة وبشفافية أن كل المشاكل اليوم مرمية على الجيش، ولذلك أنا أقول هنا وفي كل مكان: "أطعموا الجيش ليطعمكم"... أما بالنسبة لمواجهة إرتكابات العدو، فإن هذه المشكلة تتطلب الإسراع بدعم الجيش علماً أن الدعم الحالي المقدم له غير كاف.

عن اللقاء الذي حصل في المملكة العربية السعودية، وصفه وزير الدفاع بأنه كان جيداً وأنه فتح الباب أمام مرحلة جديدة، ستؤسس لاحقاً للحل الجذري للمشاكل الحدودية التي هي مشاكل تاريخية وليست بنت اليوم وبحاجة إلى حلّول شاملة.

توقع الوزير منسى أنه سيكون هناك مراحل مهمة ستحصل بين لبنان وسوريا. ولفت إلى أنه حتى تتحقق الحلول الجذرية فإن المشاكل التي حصلت على الحدود الشمالية الشرقية، يعتبر التهريب أهم خلفيتها الأساسية وسببها الرئيسي.

سفير البرازيل

وبحث وزير الدفاع مع سفير البرازيل تارسيسيو كوستا في "آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتاريخ الحافل بالتعاون والصداقة".

كما تم التطرق إلى "الدور الإيجابي والفاعل الذي تلعبه الجالية اللبنانية في البرازيل، والتي تشكل جسر تواصل بين لبنان والبرازيل".

وأكد السفير البرازيلي "موقف بلاده الداعم للبنان في المحافل الدولية"، مشددا على "إدانة البرازيل للخروق والاعتداءات التي يمارسها العدو الإسرائيلي، وعلى ضرورة التطبيق الكامل للقرار 1701".

وأبدى "استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساعدة إلى الجيش اللبناني"، عارضا "إمكانات بلاده في مختلف المجالات العسكرية".

السفير الإيراني

واستقبل وزير الدفاع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى أماني، الذي هنأه بتوليه مهامه في وزارة الدفاع.

كما شدد على "عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكدا "وقوف بلاده الدائم والثابت إلى جانب لبنان في كل الظروف، وحرصها على دعمه في مواجهة التحديات".

وأكد السفير الإيراني "استعداد إيران الكامل لتقديم المساعدة اللازمة في أي وقت، لا سيما في المجالات التي تخدم المصلحة الوطنية العليا للبنان وتعزز من استقراره وأمنه".

روكز

وعرض منسى مع النائب السابق شامل روكز آخر التطورات في لبنان والحاجات المعيشية للعسكريين.

مخول

واستقبل وزير الدفاع المفتش العام في الجيش اللواء الركن فادي مخول على رأس وفد، اطلع منه على سير العمل في المفتشية العامة، وزودهم بالتوجيهات اللازمة لتفعيل الأداء في المرحلة المقبلة.