وزير الدفاع الوطني يستقبل نائب وزير الدفاع الإيطالي

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم نائب وزير الدفاع الإيطالي إيزابيلا راوتي على رأس وفد، بحضور السفير الإيطالي في لبنان فابريزيو مارسيللي. وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين وزارتي الدفاع في البلدين وسبل تعزيز التعاون العسكري بين الجيشين اللبناني والإيطالي، لا سيّما في إطار الدعم الذي تقدّمه إيطاليا مباشرةً للجيش اللبناني، والدعم الذي توفّره عبر قواتها العاملة في اليونيفيل.
وأشاد اللواء منسى بالدور الإيطالي الفاعل ضمن قوات الأمم المتحدة في الجنوب، مثمّنًا المبادرات المستمرة لدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية وتعزيز قدراتها.

