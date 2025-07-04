Jul 4, 2025 10:46 AMClock
اقليميات
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وزير الدفاع الإسرائيلي: نستعد لصياغة إجراءات جوية وعسكرية في الأجواء الإيرانية

أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي  يسرائيل كاتس  أن "المطلوب الآن هو الاستعداد لوضع خطة إنفاذ تضمن منع إيران من استعادة قدراتها التي قد تُهدد إسرائيل مجدداً"، مشدداً على ضرورة الجاهزية الاستخباراتية والعملياتية الكاملة للجيش. 

وأكد في تصريحاته أن على الجيش الإسرائيلي أن يعمل على "ضمان الحفاظ على التفوق الجوي لسلاح الجو الإسرائيلي في أجواء طهران"، في إشارة واضحة إلى احتمال تنفيذ عمليات جوية عميقة إذا استدعت الظروف.

وجاءت هذه التصريحات في ظل التوتر الإقليمي المتصاعد، والقلق من إمكانات إيران العسكرية، لا سيما في مجال الطائرات المسيّرة والصواريخ البالستية.

وأضاف: "إسرائيل تستعد لصياغة إجراءات جوية وعسكرية ردًا على محاولات إيران استعادة برامجها النووية والصاروخية."

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