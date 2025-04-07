المركزية- ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، صباح اليوم في مكتبه، اجتماعاً تحضيرياً للإنتخابات البلدية والإختيارية، حضره محافظ لبنان الشمالي مزي نهرا ومحافظ عكار عماد لبكي، المديرون العامون في الوزارة، قائد منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي، القائمقامون وضباط فريق عمل الوزارة.

وخلال الإجتماع، تم الوقوف على جهوزية المحافظتين عشية دعوة الهيئات الناخبة، واستمع الوزير الحجار الى الحاجات والمتطلبات لاستكمال التحضيرات في المحافظتين والقائمقاميات، مشددا على أهمية إجراء الإستحقاق الإنتخابي المرتقب بنزاهة تامة وشفافية وحيادية مطلقة.

وطلب الوزير الحجار ضرورة التنسيق الكامل بين المحافظين وقوى الأمن الداخلي لحسن سير العملية الإنتخابية والسهر على حفظ الأمن.

المطار: ايضا، ترأس الحجار، في مكتبه اليوم، اجتماعاً لجهاز أمن المطار حضره قائد الجهاز العميد فادي كفوري ورؤساء القطعات المعنية في قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، والضابطة الجمركية.

وتم البحث في سير العمل الأمني في مطار رفيق الحريري الدولي والإجراءات المتخذة تفادياً للإزدحام وتحضيراً للموسم السياحي المقبل.

وخلال الاجتماع، تطرق الوزير الحجار إلى سير التحقيقات في الإشكال الذي وقع يوم أمس في قاعة المغادرة داخل حرم المطار، مؤكداً أن ما حصل بات في يد القضاء المختص لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين بحالة الفوضى في هذا المرفق الحيوي الذي يمثل صورة لبنان.

وشدد الوزير الحجار على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات تفادياً لتكرار هكذا اشكالات في المستقبل.