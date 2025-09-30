مع عودة العقوبات الممية على إيران، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده قدمت مقترحات متنوعة، وأجرت لقاءات متعددة مع الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي.

وقال في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات مع الأميركيين وصلت إلى طريق مسدود تماماً.

إلا أنه أكد أن إيران “بذلت جهودا للوصول إلى تسوية، لكنها لم تنجح بسبب مطالب واشنطن المفرطة وتعاون الدول الأوروبية معها، وفق تعبيره.

كما شدد على أن تفعيل “آلية الزناد” هدفه دفع بلاده إلى تقديم تنازلات، وصفها بغير المعقولة أو الممكنة.

ودعا الشعب الإيراني إلى التعامل مع التداعيات السياسية والاستراتيجية للعقوبات. وقال:” العقوبات ستكون لها تأثيرات سياسية واستراتيجية ويجب أن نواجهها”، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.