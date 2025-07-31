أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الخميس أن إسرائيل معرضة لخطر العزلة، وأن برلين تسعى جاهدة لمنع ذلك.

وأضاف فاديفول خلال مؤتمر صحافي في القدس إثر لقائه العديد من المسؤولين الإسرائيليين أنه "يجب على إسرائيل دائماً أن تجد أصدقاء وشركاء وداعمين في المجتمع الدولي. وهذا الأمر معرض للخطر حالياً في ظل هذه الظروف"، مردفاً أنه "إذا كانت هناك دولة واحدة تتحمل مسؤولية منع ذلك، فهي، برأيي، ألمانيا"، وفق رويترز.

كما دعا الحكومة الإسرائيلية إلى السماح بـ"تحسن جوهري" لوضع السكان في قطاع غزة، حيث "الكارثة الإنسانية تفوق الخيال".

وقال: "في كل أنحاء قطاع غزة، يعاني الناس الجوع يومياً، نساء ورجال وأطفال يقتلون خلال سعيهم اليائس إلى الطعام. إنه وضع لا يحتمل على الإطلاق ويجب أن يتغير فوراً"، حسب فرانس برس.