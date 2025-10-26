أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن 85 بالمئة من أهداف "رؤية 2030" اكتملت أو كانت تمضي على المسار الصحيح بحلول نهاية عام 2024.

وكشف الوزير عن وجود 675 مقراً إقليمياً لشركات عالمية في الرياض حالياً.

وفيما يتعلق بالطاقة، ذكر الوزير أن المملكة تهيمن منذ عقود على الطاقة التقليدية، ولا تزال ملتزمة بنفس القدر إزاء الطاقات الجديدة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف أن المملكة تستثمر أيضاً في كل ما يتعلق بالتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي مهم بشكل خاص ويحتاج إلى طاقة بأسعار معقولة وهو ما يتوفر لدى المملكة.

وقال الوزير: "لهذا تعمل المملكة على ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لمراكز البيانات".

وأشار الوزير إلى قلق مجتمع الأعمال من متانة سلاسل التوريد في ظل التوترات التجارية قائلا :"الجميع قلقون حيال متانة سلاسل التوريد".