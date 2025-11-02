ترأس مطران جبل لبنان للروم الأرثوذكس سلوان موسي، يعاونه لفيف من الكهنة، الصلاة الجنائزية لراحة نفس حنين ابراهيم حنا والد السيدة رولا زوجة المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير في مأتم رسمي في كنيسة النبي الياس في المطيلب، بحضور وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص ممثلا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونواف سلام، الرئيس ميشال سليمان، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، النائب السابق ادغار معلوف ممثلا رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، النائب نعمة افرام، العقيد الركن جوزف خوري ممثلا المدير العام لأمن الدولة اللواء ادغار لاوندس، مدير مكتب الإعلام في القصر الجمهوري رفيق شلالا ومدراء وموظفي القصر وشخصيات رسمية وسياسية وامنية وحشد من الأصدقاء والعائلة.

بعد الانجيل، القى المطران موسي عظة تحدث فيها عن “ثلاث صفات أعطانا إياها الله: الوكالة، الأمانة والحكمة”، مشددا على أن “الله يريدنا ان نحافظ على هذه الصفات في حياتنا كل بحسب طاقته وأن ننقلها لغيرنا كما فعل الراحل حنين”.

وقال: “لبنان بحاجة إلى وكيل وأمين وحكيم في كل شيء حتى تكون إرادة الله الخيّرة والصالحة داخل كل إنسان فينا”.

وبعد الصلاة، كانت كلمة شكر باسم العائلة ألقتها كنده ابنة الراحل تحدثت فيها عن “حنين الاب والزوج والاخ والجد والمعلم والصديق لعائلته ولكل من حوله من خلال ايمانه ونضاله وصبره”، مشيرة إلى أنه “بتواضعه علمنا ان الحياة ليست بالمادة بل بالحب والعطاء والاحترام والصدق”، واعدة بـ”المحافظة على الأمانة”.

كما كانت لأحفاد الراحل كلمة وداع وجدانية.

وكانت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون ووزراء ونواب حاليون وسابقون وفاعليلت قدموا قبل الدفن واجب العزاء في صالون الكنيسة.