يترافق وزيرا المالية والطاقة اللبنانيان في زيارة استثنائية إلى بغداد، بهدف التواصل مع المسؤولين العراقيين في ملف الفيول الذي يحصل عليه لبنان منذ سنوات، مقابل عقود مالية تشمل استبدال المحروقات بمنتجات لبنانية، بالإضافة إلى تقديم خبرات تساعد الدولة العراقية في تأهيل بعض القطاعات. لكن ما حصل أن لبنان لم ينفذ هذه التعهدات حتى الآن، وتراكمت المبالغ المستحقة.

عُقد في وزارة المالية بعد ظهر أمس اجتماع ضمّ إلى الوزير ياسين جابر، وزير الطاقة والمياه جو صدي والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، خصّص لتنسيق الزيارة التي سيقوم بها إلى بغداد وزيرا المالية والطاقة، لمتابعة النقاش في موضوع تزويد لبنان بالفيول العراقي لزوم قطاع الكهرباء، ولإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين العراقيين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية العراقية.

بعد الاجتماع أدلى جابر بتصريح، قال فيه: "اجتماع اليوم مخصّص للتنسيق بشأن الزيارة التي سأقوم بها أنا ووزير الطاقة إلى بغداد بدءاً من يوم الإثنين المقبل، ومعروف أن العراق من الدول التي وقفت إلى جانب لبنان في أصعب الظروف.

ولنتذكر في السنوات الماضية في خلال الحرب اللئيمة على لبنان كان العراق يرسل مساعدات إلى لبنان، ووقف إلى جانبنا في إعانة اللبنانيين عندما كان هناك شحّ في المحروقات لتشغيل محطات الكهرباء في لبنان.

تفعيل التنسيق في الدفع

الهدف من الزيارة هو شكر العراق وتفعيل التنسيق في كيفية التعاون خصوصاً في بعض الأمور العالقة في موضوع المدفوعات لثمن المحروقات التي تم شراؤها، وفي موضوع المنصة التي يتم التسديد من خلالها عبر تقديم بضائع أو بيع بضائع وخدمات مقابل هذه الأموال، حسب القانون الذي أصدره المجلس النيابي، إضافة إلى أمور عديدة نتكلم عنها الآن، ولكن من الضروري أن يكون عمل دائم على أن نكون على أفضل العلاقات مع العراق ونحن ذاهبون لنقدّم الشكر للمسؤولين ولننسق وإياهم للمستقبل".

وهل الأمور متوافرة لتسديد ثمن المحروقات التي حصل عليها لبنان؟ أجاب جابر: "زيارتنا ليست لنقوم بالدفع فوراً، هناك توافق واتفاقية أقرها المجلس النيابي على أن يتم التسديد عبر سلع وخدمات، وهناك أموال أصبحت متوافرة في صندوق حساب خاص بهذا الموضوع يمكن البدء بها، ومؤسسة كهرباء لبنان تساهم في تغذية هذا الصندوق، هناك أموال وضعت سابقاً وهناك أموال ستودع لاحقاً، وأيضاً هناك إصرار لدى المجلس النيابي ليكون هناك تسديد دفعات أخرى لتغذية هذا الصندوق".

سئل: من ستلتقون في العراق؟ أجاب: "بالطبع وزير النفط ووزير الكهرباء ورئيس الجمهورية وشخصيات أخرى وفق برنامج الزيارة

معلومات عن الاتفاقية

بلغت قيمة العقد الأولي الموقع بين الدولتين اللبنانية والعراقية في تموز 2021 لتوريد مليون طن من زيت الوقود الثقيل، نحو 700 مليون دولار، وتمّ سحب الكمية بالكامل دون سداد، مما راكم ديناً كبيراً على لبنان. أما العقد الثاني فتم تجديده بقيمة 700 مليون دولار إضافية، مما رفع القيمة الإجمالية المترتبة على لبنان إلى 1.4 مليار دولار .

وفي نهاية العام 2024، ومع استمرار تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، تراكم على لبنان مبلغ هائل مقابل شحنات الفيول، ويقال إنه تمّ تسديد 118 مليون دولار من أصل 2 مليار دولار من خلال خدمات يحصل عليها العراق من لبنان مثل خدمات طبية أو زراعية واستشارية.