المركزية- صدر عن وزير العمل محمد حيدر البيان الآتي: "على أثر المستجدات المرتبطة بملف "شركة مياه تنورين"، والتي أدت إلى إقفال الشركة بموجب قرار صادر عن وزارة الصحة العامة، وما خلفته هذه الخطوة من حالة قلق مشروعة لدى الموظفين والعمال وعائلاتهم، تؤكد وزارة العمل أنها تتابع هذا الملف بكل اهتمام وجدية.

وإذ تدعم الوزارة القرار المتخذ من قبل وزارة الصحة، لما له من أهمية في حماية صحة وسلامة المواطنين، فإنها تؤكد في الوقت نفسه وقوفها الكامل إلى جانب جميع الموظفين والعمال المتأثرين، وحرصها على متابعة أوضاعهم عن كثب، بهدف ضمان صون حقوقهم والحفاظ على أمنهم الاجتماعي والمعيشي.

ولهذه الغاية فإننا على تواصل وتنسيق دائم مع معالي وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، الذي أكد أن الهدف من القرار هو حماية الصحة العامة، وأنه لن يتردد، بأي حال من الأحوال، في اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة والسريعة التي تضمن عدم وقوع أي ظلم بحق الشركة، مشددًا على أننا سنبقى على تنسيق مستمر في هذا الملف، لأن كرامة أصحاب العمل تمثل أولوية لدينا، ولكن تبقى صحة المواطنين فوق كل الأولويات".

