المركزية- في إطار الجهود المبذولة لمواجهة نقص المیاه الحاد المتوقع في لبنان خلال صیف 2025 جراء الشحّ في المتساقطات هذا العام، أطلقت وزارة الطاقة والمياه بتوجيه من الوزير جو الصدي، "حملة وطنية لترشيد استهلاك المياه وتوعية المواطنين على أهمية ذلك، وعلى دورهم التشاركي مع الوزارة في قيام إدارة رشيدة للمياه".

وأضافت في بيان: لذلك تم إعداد مادة توعوية بدعم من الحكومة الألمانية من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لتبث عبر الشاشات المحلية والإذاعات والمواقع الإلكترونية وتنشر عبر لوحات الإعلانات المرورية.

وختمت: هذه الخطوة تتكامل مع خطة الطوارئ التي أعدّتها مؤسسات المياه بإيعاز من الصدي لمواجهة نقص المیاه الحاد المتوقع هذا الصيف.