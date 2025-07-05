أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، عن فتح باب التقدم إلى مناقصة عامة لشراء مجموعة متكاملة من معدات تصوير أشعة، بهدف تجهيز عدد من المستشفيات الحكومية في مختلف المناطق اللبنانية.

تأتي هذه المناقصة ضمن إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز قدرات المستشفيات الحكومية على تلبية الاحتياجات الطبية المتزايدة، وذلك بتمويل من قرض البنك الدولي.

ودعت الوزارة جميع الشركات والمؤسسات المتخصصة وذات الخبرة في توريد وتركيب وصيانة الأنواع المطلوبة من المعدات، إلى الاطلاع على تفاصيل المناقصة وشروطها والمواصفات الفنية المحددة، وتقديم عروضهم وفقا للأصول والإجراءات الرسمية، في مهلة أقصاها الأول من شهر آب المقبل.

ولفتت إلى أن "المهتمين يمكنهم الحصول على وثائق المناقصة إلكترونيا عبر الرابط المخصص على الموقع الرسمي لوزارة الصحة العامة".