أعلنت وزارة الزراعة، في بيان، أنه "بعد ورود شكوى إلى وزارة الزراعة حول بيع أسماك نافقة في الاسواق، مصدرها مزارع تقع على ضفاف نهر العاصي في منطقة الهرمل، تحرّكت الوزارة عبر مصلحة زراعة بعلبك-الهرمل بشكل فوري، حيث نفذت فرقها المختصة مسحاً ميدانياً شاملاً لجميع مزارع الأسماك في المنطقة.

وخلال الكشف، جرى التحقق من الوضع الصحي للأسماك والمزارع، وتم التواصل المباشر مع أصحاب المزارع لإبلاغهم بالإجراءات الصحية الواجب الالتزام بها لمكافحة هذه الظاهرة. كما تم توقيع تعهدات خطية من قبل أصحاب العلاقة بالتقيد الصارم بالشروط والمعايير الصحية.

وفي موازاة ذلك، قامت وزارة الزراعة بتحويل الملف إلى الأجهزة المعنية الأخرى، كل ضمن نطاق اختصاصه، لضمان المتابعة الفاعلة وملاحقة المخالفين".

وأكدت أن "المتابعة مستمرة وحثيثة، نظراً لما تمثله هذه القضية من خطورة على السلامة الغذائية والصحة العامة، فضلاً عن حماية سمعة الإنتاج اللبناني في الأسواق المحلية والخارجية".