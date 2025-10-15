المركزية - أعلنت وزارة الثقافة في بيان أنّها "تلقت من السفارة اللبنانية في الكويت كتابًا تعلن فيه ان وزارة الاعلام الكويتية ترغب في اقامة فعالية بعنوان العالم العربي خلال الفترة 13-22 الشهر الحالي على مسرح حديقة الشهيد بمدينة الكويت حيث ستكون المشاركة عبر استضافة الفرق الشعبية الفلكلورية من الدول العربية، وعليه تطلب وزارة الإعلام الكويتية ترشيح فرقتين فنيتين فلكلوريتين مختلفتين من لبنان على ان يقدما نبذة مختصرة عنهما، ونوع العروض التي تقدم تسجيلات مرئية أو روابط لعروض سابقة (ان وجدت) اضافو الى عدد اعضاء الفرقة.

وطلبت ممن يود المشاركة ارسال التفاصيل عبر البريد الالكتروني التالي:

http://[email protected] وذلك خلال اسبوع من تاريخه".

