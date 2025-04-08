تُعلن وزارة الاتّصالات عن إطلاق المنصة الرسمية Government Recruitment، التي تم استحداثها من قبل وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، لاستقبال طلبات التّرشيح للوظائف المُعلن عنها في المؤسسات العامة.

وفي هذا السّياق، تُعلن وزارة الاتّصالات عن فتح باب الترشيح لخمسة مناصب شاغرة في الهيئة المنظّمة للاتّصالات وهي، رئيس للهيئة وأربعة أعضاء.

ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من 13 سنة من الغياب الفعلي للهيئة المنظّمة للاتّصالات، في خطوة تهدف إلى تفعيل دورها الأساسي في تنظيم قطاع الاتّصالات وضمان شفافيّته وفعاليّته.

وتدعو وزارة الاتّصالات جميع الرّاغبين الذين يستوفون الشّروط القانونية والكفاءات المطلوبة إلى تقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية خلال المهلة المحددة.