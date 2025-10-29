أقام المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، ورشة عمل بعنوان: "التحقيق الجنائي في حرائق الغابات – دور الدفاع المدني والأدلة الجنائية والنيابة العامة البيئية نحو مسار موحد للتحقيق في حرائق الغابات"، وذلك في قاعات المحاضرات في مبنى المديرية العامة – فرن الشباك، بالتعاون مع جمعية التحريج في لبنان LRI ممثلة برئيستها الدكتورة مايا نعمة ومنسق برنامج إدارة حرائق الغابات جوزف بشارة، والقاضي محمد شرف المختص بالقضايا البيئية، والمستشارة القانونية لجمعية التحريج في لبنان المحامية شانتال غوش.

وشارك في هذه الورشة ضباط من الجيش وقوى الأمن الداخلي وجمعيات بيئية، إلى جانب الدفاع المدني.

وهدفت الندوة إلى عرض الأدوار الميدانية المنوطة بعناصر الدفاع المدني والأجهزة المعنية في مكافحة حرائق الغابات، وجمع البيانات والمعلومات التي تسهم في مسار التحقيق، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه فرق الاستجابة خلال تنفيذ مهامها.

وتحدث خريش عن "أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة التحديات المتنامية التي تفرضها حرائق الغابات خلال المواسم الحارة"، مؤكدا "ضرورة تطوير القدرات في مجالات التحقيق الجنائي المرتبط بهذه الحرائق، نظرا لدوره في كشف مسبباتها وتحديد المسؤوليات والخلفيات الجرمية وردع التعديات على الثروة الحرجية في لبنان".

بعد ذلك، قدمت غريس سوانسن من مديرية الأحراج الأميركية مداخلة في اتصال مباشر، أكدت فيها "أهمية توحيد المفاهيم والإجراءات والمعايير المعتمدة في مسارات التحقيق".