كشفت التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن بيانات جديدة بوضع الأمن الغذائي في لبنان بين عامي 2024 و 2025.

وذكرت البيانات أنَّ 17% من الأسر اللبنانية غير قادرة على تأمين نظام غذائي كافٍ، في حين أن هناك 39% من اللاجئين السوريين يواجهون الأمر نفسه، وكذلك 36% من اللاجئين الفلسطينيين.

في المقابل، أوضحت بيانات برنامج الأغذية العالمي أنَّ عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في لبنان بلغ 1.65 مليون شخص (حوالى 30% من السكان)، منهم 201000 شخص في المرحلة الرابعة، أي حالة الطوارئ.