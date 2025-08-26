المركزية- توحي المشهدية التي ترسمها الزيارات الاميركية للبنان والمواقف اللبنانية الرئاسية أن الوقت حان للمضي قدماً في قرار الحكومة حصرية السلاح بيد الدولة، بعيدا من املاءات الحزب وشروط امينه العام نعيم قاسم. فسياسة الخطوة خطوة التي رفضها قاسم امس ستُنفذ، بدءا من سحب السلاح غير الشرعي وصولا الى الانسحاب الاسرائيلي من لبنان.

لبنان ثمّن ما صدر من أعضاء الوفد الاميركي، الذي جال على المسؤولين، من مواقف عن الرؤية الأميركية لإنقاذ لبنان والمستندة على ثلاث قواعد هي : استتباب الامن عبر حصر السلاح وقرار الحرب والسلم في يد الدولة وحدها من دون سواها، وضمان الازدهار الاقتصادي في الرهان على قدرة اللبنانيين في الابتكار والاستثمار وصون المبادرة الفردية واطلاق طاقات القطاع الخاص في لبنان كما في بلاد الانتشار، وصون الديمقراطية التوافقية في لبنان التي تحمي كل الجماعات اللبنانية في اطار نظام تعددي حر يجعلها سواسية امام القانون وشريكة كاملة في إدارة الدولة والبلاد، كما جاء في البيان الرئاسي الصادر من قصر بعبدا.

اما مسألة التمديد لليونيفيل فحسمها توم برّاك بالتأكيد ان واشنطن ستصوت بالتمديد عاما واحدا لبقاء هذه القوات في لبنان.

توضيحات اميركية: من قصر بعبدا، اوضح المبعوث الاميركي توم براك والموفدة مورغان اورتاغوس ابعاد البيان الذي صدر امس عن مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ردا على ورقة لبنان، حيث اشارا الى ان تل ابيب ستسير بسياسة الخطوة مقابل خطوة، وبعد ان تقر الحكومة خطة الجيش لسحب سلاح حزب الله، ستقر هي خطة الانسحاب من النقاط الخمس، مؤكدين انها لا تريد احتلال لبنان. واوضح اعضاء الكونغرس الاميركي الذي جال مع الموفدين على بعبدا وعين التينة والسراي وكلمنصو وسيزور قيادة الجيش، ان اي تقدّم او مساعدة او انسحاب لن يحصل قبل سحب السلاح غير الشرعي، بينما اشار براك الى ان القرار اتخذ بالتمديد عاما واحدا لليونيفيل.

لبنان ملتزم: في المقابل، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للوفد الاميركي تقيد لبنان بمضامين اتفاق وقف النار المبرم في 27 تشرين الماضي. خلال الاجتماع، ووفق بيان صادر عن الرئاسة، جدد الرئيس عون امام الوفد الشكر للإدارة الاميركية والكونغرس على استمرار اهتمامهم بلبنان والتزامهم مساعدته في ضوء توجيهات الرئيس الاميركي دونالد ترامب، واطلع الرئيس عون من أعضاء الوفد على نتائج زيارتهم الى دمشق فأعرب عن ارتياحه الكبير لما نقلوه من استعداد سوري لاقامة افضل العلاقات مع لبنان. واكد انها رغبة وإرادة متبادلة بين البلدين كما جدد استعداد لبنان العمل فورا على معالجة الملفات الثنائية العالقة بروح الاخوة والتعاون وحسن الجوار والعلاقات التاريخية بين شعبي البلدين، مشددا على دعم لبنان الكامل لوحدة وسلامة الأراضي السورية. اطلع رئيس الجمهورية من الوفد على نتائج زيارته لإسرائيل والمواقف التي صدرت عن المسؤولين الاسرائيليين فأكد الرئيس عون مجددا التزام لبنان الكامل بإعلان 27 تشرين الثاني (نوفمبر) لوقف الاعمال العدائية والذي اقر برعاية أميركية- فرنسية ووافقت عليه الحكومة السابقة بالاجماع. وجدد التزام لبنان بورقة الإعلان المشتركة الأميركية- اللبنانية التي اقرها مجلس الوزراء ببنودها كافة من دون أي اجتزاء. وشكر الرئيس عون الجانب الأميركي على استمراره في دعم الجيش اللبناني والقوى المسلحة اللبنانية وتعزيزها في كافة المجالات لتقوم بمهامها الوطنية لجهة حصرية الامن والاستقرار في لبنان، متمنيا على الجانب الأميركي متابعة الاتصالات مع الجهات المعنية كافة، وخصوصا مع البلدان العربية والغربية الصديقة للبنان لدعم والإسراع في مساري إعادة الاعمار والنهوض الاقتصادي، مثمنا ما صدر من أعضاء الوفد من مواقف عن الرؤية الأميركية لإنقاذ لبنان والمستندة على ثلاث قواعد هي: 1- استتباب الامن عبر حصر السلاح وقرار الحرب والسلم في يد الدولة وحدها من دون سواها. 2- ضمان الازدهار الاقتصادي في الرهان على قدرة اللبنانيين في الابتكار والاستثمار وصون المبادرة الفردية واطلاق طاقات القطاع الخاص في لبنان كما في بلاد الانتشار. 3- صون الديمقراطية التوافقية في لبنان التي تحمي كل الجماعات اللبنانية في اطار نظام تعددي حر يجعلها سواسية امام القانون وشريكة كاملة في إدارة الدولة والبلاد.

براك: وقال براك بعد اللقاء "الرئيس ترامب يريد أن يرى لبنان مزدهراً وأن يتم نزع السلاح والرؤساء الثلاثة يحاولون القيام بأفضل عمل للإزدهار إذاً لماذا حزب الله مسلّح؟" اضاف: "في 31 آب ستستعرض الحكومة والجيش خطّة، لا نتحدث عن حرب بل عن اقتناع حزب الله بالتخلي عن السلاح". وتابع: "لا مصلحة للرئيس السوري احمد الشرع في أن يكون هناك علاقة عدائيّة مع لبنان ويريد علاقات تعاون معه ". وقال: "سنأتي بدول الخليج للمساهمة في المنطقة الإقتصاديّة جنوباً وسننزع أيضاً القلق الإسرائيلي واتّفاقية السلام مع إسرائيل هي طريق للوصول إلى الإزدهار والسلام". اضاف:" أشعر بالأمل لأنّ حكومتكم قامت بشيء مذهل واتّخذت خطوة الطلب من الجيش إعداد خطّة لنزع سلاح حزب الله وستُعرض علينا وإسرائيل تقول إنّها مسرورة من الإنسحاب من لبنان ولا تريد احتلال لبنان".

خطوة خطوة : اما أورتاغوس فقالت "إسرائيل مستعدّة أن تتحرّك خطوة خطوة مع قرارات الحكومة اللبنانيّة وسنساعد الحكومة للمضي قدماً في القرار التاريخي ونشجّع إسرائيل على القيام بخطواتها". وتعليقا على خطاب الشيخ نعيم قاسم امس، قالت اورتاغوس "هو مثير للشفقة".

الوفد النيابي الاميركي: واكد الوفد النيابي الاميركي الذي التقى رئيس الجمهورية انه أجرى اجتماعاً "مثمراً مع الرئيس عون والولايات المتّحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني ولبنان الآمن والمزدهر". اضاف: "المهمّ أن ندعم القرارات الشجاعة من خلال تعزيز الجيش اللبناني لضمان الأمن كما تعزيز الإصلاحات الماليّة لتحصين لبنان ومستمرّون في الضغط للحصول على الدعم لما اختاره لبنان". ولفت الى ان "أجندة حزب الله ليست للبنان والشعب اللبناني يريد مستقبلاً أفضل وإيران في وضع ضعيف ولا تنوي الخير وقدراتها باتت أقلّ والسعوديّة تتحدّث عن أن يكون لديها يوماً ما علاقة مع إسرائيل وعندما يتمّ نزع سلاح "الحزب" سيكون هناك حديث مع إسرائيل". واكد الوفد ان "اذا قام لبنان بجهد لنزع سلاح حزب الله فسنكون هنا لمساعدته والكونغرس ينظر إلى لبنان بطريقة مختلفة وإذا استمرّ على هذا الطريق سيكون لديه فرص".

الجولة: ومن بعبدا، توجه الوفد الى عين التينة والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حضور المستشار الإعلامي للرئيس نبيه بري علي حمدان. وتم في خلال اللقاء البحث في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات. ثم انتقل الى السراي واجتمع مع رئيس الحكومة نواف سلام، وبعدها زار رئيس الحزب الاشتراكي السابق وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط، على ان يجول في الجنوب غدا.

تنفيذ البيان: الى ذلك، استقبل الرئيس سلام في السراي الحكومي النائب وليد البعريني على راس وفد كبير من محافظة عكار ضم رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات. وخلال اللقاء أكد الرئيس سلام ان الحكومة تعمل على تنفيذ بيانها الوزاري وبسط سيادة الدولة على كافة اراضيها.

القوات ترد: في المواقف ايضا، ردت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" على "مطالعة سياسية قدمها الشيخ نعيم قاسم امس تتناقض جذريا مع الدستور اللبناني والمفاهيم الوطنية والسيادية البديهية، ومن الضروري التوقُّف أمام بعض مواقفه لدحضها من أساسها. فقد دعا الشيخ نعيم الحكومة إلى عقد جلسات لمناقشة كيفية استعادة السيادة، فيما القرارات التي اتخذتها الحكومة في 5 و 7 آب فتحت بالفعل الطريق أمام استعادة السيادة المنتهكة من سلاح "حزب الله" الذي صادر قرار الدولة الاستراتيجي، ومنع قيام دولة فعلية، وجر لبنان الى الحروب انطلاقا من مصالحه ومصالح إيران. ويظنّ الشيخ نعيم انه بتركيزه على شعار "السيادة" قادر على تحوير المعاني وإيهام اللبنانيين بأن حزبه يدافع عن السيادة، فيما مفهوم السيادة واضح وبديهي وهو ان الدولة تحتكر وحدها القوة والقرار، وبالتالي من ينتهك السيادة اللبنانية هو "حزب الله"، وبسببه دخلت إسرائيل الى لبنان وانتهكت سيادته، وما قررته الحكومة في 5 و 7 آب هو الخطوة الأولى على طريق استعادة السيادة". تابعت في بيان "وزعم الشيخ نعيم "انه لولا المقاومة لوصلت إسرائيل إلى العاصمة بيروت"، بينما الحقيقة انه لولا "حزب الله" لما دخلت إسرائيل الى لبنان في تموز 2006، ولولاه لما عادت ودخلت الى لبنان على أثر إعلانه حرب الإسناد، ولولاه لكانت اتفاقية الهدنة التي نص عليها اتفاق الطائف تحكم العلاقة بين البلدين، ولكانت إسرائيل وقفت عند الحدود الدولية المعترف بها في لبنان"...

نهر من نار؟: وفي وقت طمأن براك الى ان لا اطماع لسوريا في لبنان، عبّر الرئيس السوري أحمد الشرع عن رفضه للتدخل في شؤون لبنان الداخلية ولمقولة "نهر من نار" يفصل بين سوريا ولبنان.

وفد سوري في بيروت: وعشية زيارة وفد سوري بيروت الخميس، أكد وزير المهجرين ووزير دولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة "اننا سنبحث عددًا من الملفات مع الوفد السوري في بيروت الخميس، منها النازحون والتعاون بين الجهات الامنية والسيطرة على الحدود ومواضيع اقتصادية". أضاف في حديث لـ"صوت لبنان" ان "لدى الحكومة تصورًا لكيفية ضبط الحدود، والامر سيكون أسهل اذا حصل تعاون بين الجانبين السوري واللبناني، والدولتان مستعدتان لضبط الحدود وهذه فرصة امام لبنان للوصول الى نتيجة".

توقيف: ليس بعيدا من الوضع الحدودي بين البلدين، اعلنت قيادة الجيش انه و"بتاريخ 25 /8 /2025، وضمن إطار مكافحة تهريب الأسلحة عبر الحدود اللبنانية – السورية، وملاحقة محاولات التسلل والإخلال بالأمن، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة البقيعة – عكار السوري (ا.ا.)، وضبطت داخل سيارته كمية كبيرة من الأسلحة والقذائف والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

دعم كويتي: عسكريا ايضا، استكمل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، برفقة وفد من كبار ضباط الجيش اللبناني، محادثاته في دولة الكويت بلقاء جمعه بنظيره الكويتي الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه الدعم المنتظر للجيش اللبناني، لا سيما في ما يتعلق بتطوير تجهيزاته العسكرية، تعزيز خدمات الطبابة العسكرية ودعم جهاز إسكان العسكريين، وذلك في إطار المساعدات التي قررت دولة الكويت تقديمها لتعزيز استقرار المؤسسة العسكرية اللبنانية. كما تطرّق الجانبان إلى العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين، مؤكدين الحرص على توسيع مجالات التعاون الثنائي وتفعيله بما يخدم المصالح المشتركة. وأعرب اللواء منسى عن شكر لبنان العميق للكويت وقيادتها على المساندة المتواصلة في أصعب المراحل، معتبرًا أنّ دعمها يشكل ركيزة أساسية في صمود الجيش واستمراريته.

سلامة الى الحرية: قضائيا، وفي تطور لافت، أصدرت الهيئة الاتهامية المكلفة برئاسة القاضي نسيب ايليا قرارًا باخلاء سبيل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بكفالة مالية قيمتها ٢٠ مليون دولار وخمسة مليارات ليرة لبنانية. ونص القرار على منع سلامة من السفر لمدة عام، في إطار الملاحقات القضائية المستمرة بحقه. الكفالة وهي الاغلى على الاطلاق في تاريخ لبنان شكلت موضع اعتراض من وكلاء الدفاع عن سلامة الذين اعترضوا عليها كون امواله محجوزة في لبنان وخارجه .وقال المحامي مارك حبقه لـ" المركزية" : القرار قانوني لكنه تأخر كثيرا لأن موكلي اوقف منذ اكثر من 11 شهراً احتياطياً بشكل غير قانوني وغير معلل. ووضع الكفالة بهذه القيمة غير قانوني. يذكر ان سلامة كان اوقف في 3 ايلول 2024 بأمر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بعد التحقيق معه في قصر العدل. وتركزت التحقيقات حول العقود المبرمة بين مصرف لبنان وشركة "أبتيموم"، والتي شملت عمليات شراء وبيع سندات الخزينة وشهادات الإيداع بالليرة اللبنانية، فضلا عن حصول الشركة على عمولات من هذه العمليات، ولم يحاكم حتى لحظة اخلاء السبيل. ويبلغ سلامة من العمر75 عاما، وقد شغل منصب حاكم مصرف لبنان لمدة 30 عاما، من 1993 حتى 2023.