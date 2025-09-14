تعتزم الولايات المتحدة الرد على الاعتراف المزمع بدولة فلسطين من قبل عدد من الدول الغربية في وقت لاحق هذا الشهر، من خلال دعم إسرائيل في ضم الضفة الغربية.

ونقل موقع أكسيوس، عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين قولهم، إن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، من المتوقع أن يناقش خلال زيارته لإسرائيل إمكانية ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، ردا على الاعتراف المزمع بالدولة الفلسطينية من قبل العديد من الدول الغربية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال مسؤول إسرائيلي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لم يتخذ قرارا بعد بشأن ما إذا كان سيقوم بخطوة ضم الضفة وكذلك نطاق هذه الخطوة، ويرغب في معرفة ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيدعم الضم خلال اجتماعه مع روبيو.

كما قال مسؤولان إسرائيليان لموقع أكسيوس، إن روبيو أشار في اجتماعات خاصة إلى أنه لا يعارض ضم الضفة الغربية، وأن إدارة ترامب، لن تقف في الطريق.