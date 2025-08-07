المركزية- شارك قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل في "مجموعة التنين Dragon Group " التي استضافتها المملكة المتحدة بين 4 و5 آب، يرافقه الملحق العسكري البريطاني المقدم تشارلي سميث، كرمزللشراكة العسكرية القوية بين لبنان والمملكة المتحدة.

"مجموعة التنين" هي مبادرة بريطانية للحوار بين قادة الجيش من منطقة الشرق الاوسط، والتي بدأت في عام 2018 باجتماع على متن السفينة الحربية البريطانية "دراغون". ضمت المجموعة في البداية تسعة دول، ثم تطورت لتعكس المشهد الأمني في المنطقة. ويؤكد انضمام لبنان هذا العام على أهميته الاستراتيجية وشراكته الراسخة مع المملكة المتحدة في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وقد اقيم الاجتماع التاسع هذا العام في إدنبرة – اسكتلندا، تزامنًا مع العرض العسكري الشهير عالميًا في المدينة (Military Tattoo).

خلال زيارته، التقى العماد هيكل برئيس أركان الدفاع البريطاني الأدميرال سير طوني رادكين وقادة الجيش من الشرق الأوسط. وركزت الناقشات على تعزيز التعاون الثنائي والأمن الإقليمي واستمرار دعم المملكة المتحدة للجيش اللبناني باعتباره المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان.

تؤكد هذه الزيارة التزام المملكة المتحدة باستقرار لبنان وسيادته. منذ عام ٢٠٠٩، قدّمت المملكة المتحدة أكثر من ١٦١ مليون جنيه إسترليني دعمًا للمؤسسات الأمنية اللبنانية، بما في ذلك ١٠٦ ملايين جنيه إسترليني كمساعدات مباشرة للجيش اللبناني من خلال التدريب والمعدات والبنية التحتية.

وتواصل المملكة المتحدة دعمها للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٧٠١ الذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية.

قالت القائمة بالأعمال فيكتوريا دنّ:

"إن زيارة قائد الجيش اللبناني العماد هيكل إلى المملكة المتحدة تعكس متانة شراكتنا الدفاعية ودعم المملكة المتحدة المستمر للجيش اللبناني. نحن نقف إلى جانب لبنان في جهوده للحفاظ على السلام والأمن والسيادة."

قال الملحق العسكري البريطاني المقدم تشارلي سميث:

"يلعب الجيش اللبناني دورًا حيويًا في استقرار لبنان والمنطقة. أُعرب عن امتناني للعميد هيكل على المساهمة القيّمة التي قدّمها في هذا الاجتماع لمجموعة دراغون. نحن فخورون بالعمل جنبًا إلى جنب مع الجيش اللبناني في تقديم الدعم بالتدريب والمعدات. يبقى تعاوننا العسكري الثنائي قويًا، ونؤكد التزامنا بمهمة الجيش اللبناني وقدراته."