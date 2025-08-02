استقبل قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، في مكتبه باليرزة، قائد العمليات المشتركة الإيطالية الفريق Giovanni Maria Iannucci، يرافقه السفير الإيطالي في لبنان Fabrizio Marcelli، بالإضافة إلى قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، اللواء Diodato Abagnara. وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والإيطالي.

وفي إطار التنسيق الأمني الداخلي، استقبل العماد هيكل أيضًا مدير عام قوى الأمن الداخلي، اللواء رائد عبد الله، حيث تم التطرق إلى الأوضاع العامة في البلاد وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.