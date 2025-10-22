استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة النائب طوني فرنجية، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. كما استقبل قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل اللواءDiodato Abagnara، وجرى التداول في سبل التعاون والتنسيق بين الجيش واليونيفيل. كذلك استقبل قائد قوة المهام المشتركة للعمليات الخاصة في القيادة الوسطى الأميركية Brig. Gen. Mason R. Dula مع وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر التطورات، وسفير لبنان المعيَّن لدى سوريا هنري قسطون، وجرى التداول في شؤون مختلفة.