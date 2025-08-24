رالف يزبك وهبة

المركزية- تتواصل بشكل مكثف إستعدادات نادي هومنتمن للموسم المقبل من بطولة لبنان لكرة السلة، سعياً لتشكيل فريق يكون قادراً على المنافسة على اللقب.

وأعلن هومنتمن عن تجديد عقدي لاعبيه الأجنبيين الاميركيين تايلور باي وجوردان ستيفنز موسماً آخر، وكذلك تجديد عقد لاعبيه اللبنانيين غاري شيفيشيان وغابريال اجميان.

كما اعلن هومنتمن عن مفاوضات يجريها مع اللاعب الاسترالي اللبناني الاصل اسحاق ايوب كي ينضم الى النادي في الموسم المقبل. ويطمح فريق هومنتمن الى تشكيل فريق قوي ينافس على البطولة في موازاة اندية الحكمة والرياضي مع استبعاد فريق بيروت الذي يبدو أنه شكل حتى الآن فريقاً متواضعاً إلا إذا إستثنينا المفاجآت.

ويذكر أن النادي البرتقالي كان وصل الى الفينال 4 الموسم الماضي مع تشكيلة متواضعة من اللاعبين. ويدرس نادي هومنتمن خيار المشاركة في كأس الاندية العربية في دبي الشهر المقبل من 26 ايلول لغاية 6 تشرين الاول.