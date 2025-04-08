افتتح معرض هوريكا لبنان، ملتقى الأعمال السنوي في مجالي السياحة والضيافة، نسخته التاسعة والعشرين يوم الثلاثاء الواقع في 8 نيسان 2025 في السي سايد أرينا – بيروت. وقد أُقيم الحفل الافتتاحي بحضور اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون والسيدات والسادة الوزراء لورا الخازن لحود وزيرة السياحة، عامر بساط وزير الاقتصاد، دجو عيسى الخوري وزير الصناعة، ونزار هاني وزير الزراعة، بحضور حشد رفيع ضمّ نوابًا وسفراء، ورؤساء جمعيات، وجهات فاعلة في قطاعات السياحة والضيافة والمأكولات، إضافةً إلى صحافيين وممثلين لوسائل الإعلام. وقد حضر المناسبة ايضا ضيفا شرف أتيا إلى لبنان خصيصاً من فرنسا للمشاركة في هذا الحدث الدولي، هما السيد غيّوم غوميز، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية لشؤون الطعام والضيافة، والسيد كريستيان بيير هولين، الأمين العام الدولي لجمعية "Disciples Escoffier". ويعكس هذا الحضور اللافت أهمية الحدث ومكانته على الساحتين الإقليمية والدولية، كما وحرصه على استقطاب أبرز الشخصيات العالمية في عالمي الضيافة وفنون الطهي.

يُقام معرض هوريكا هذا العام تحت شعار "Powered by Passion" - "مدفوعون بقوّة الشغف"، وهو يستمر لغاية 11 نيسان. يمتد المعرض على مساحة تفوق ال10,000 متر مربع، ويجمع أكثر من 350 عارضًا من لبنان والعالم، وأكثر من 150 خبيرًا وضيفًا، وحوالي 2,000 علامة تجارية لبنانية وعربية وعالمية، كما وينتظر وفود أكثر من 20,000 زائر من المتخصصين والمهنيين والخبراء. يشكّل هذا المعرض منصة محورية للتبادل، وعقد اللقاءات الاحترافية، وتقديم آخر الابتكارات في مجالي السياحة والضيافة، كما وإطلاق عدد كبير من المبادرات التي تسلط الضوء على مستقبل قطاعات السياحة والضيافة والمأكولات في لبنان والمنطقة.

في هذه المناسبة، ألقت السيدة جومانة داموس سلامة، المديرة العامة لشركة هوسبيتاليتي سيرفيسز المنظمة للمعرض، كلمة افتتاحية قالت فيها: "خلال الأشهر الأخيرة، عمل فريق هوسبيتاليتي سيرفيسز بشكلٍ دؤوب وجدّي لتكون نسخة الحدث لهذه السنة مميزة واستثنائية. سيشهد المعرض 25 محاضرة وورشة عمل، ودورات تدريبية، ومسابقات الطبخ، Bartender وBarista. كما سيشهد إطلاق أكثر من 30 منتج مبتكر وجديد، إلى جانب برنامج Hosted Buyers الذي سيروّج للصناعات اللبنانية، كما وجناح التوظيف، وغيرها من النشاطات البارزة. يشكل ملتقى هوريكا فرصةً مهمةً لكي نُضيء على استثماراتنا وابتكاراتنا ونشعل أملنا بمستقبل مشرق لهذه القطاعات."

تميّز اليوم الافتتاحي بحضور مجموعة من الطهاة والخبراء العالميين من بينهم الفائز ببرنامج "Top Chef" فرنسا 2021 الشيف محمد شيخ، والشيف آلان جعام الحائز على نجمة ميشلان، القادمين من فرنسا. وحضر كذلك الشيف سارة عقل من الأردن، والشيف كريم بورجي من الإمارات، والشيف طارق إبراهيم من مصر، والشيف علي غزاوي من الأردن، والشيف ماجد الصباغ من الإمارات، والشيف مونير أرم من تونس، والشيف بير بلاناغوما من إسبانيا، وغيرهم من الأسماء اللامعة في مجالات الطهي، الحلويات، القهوة، والكوكتيلات.

يتضمّن برنامج الحدث لهذا العام سلسلة من الندوات الحوارية ضمن مبادرة "HORECA Talks"، التي تناقش أبرز التحديات التي تواجه القطاع والفرص الواعدة فيه، بمشاركة صناع قرار وخبراء محليين ودوليين. كما ويشمل البرنامج منافسات "HORECA Stage"، التي يستعرض فيها عدد من المحترفين مهاراتهم في الطهي، وصناعة الكوكتيلات، وفن تقديم القهوة والضيافة. إضافة. يشهد برنامج "HORECA Theatre" عروضًا حيّة يقدّمها طهاة معروفون من لبنان والخارج، يشاركون خلالها وصفات مبتكرة وأفكارًا جديدة لمطابخ المستقبل.

يضم البرنامج أيضًا مجموعة من الفعاليات المتخصصة التي تُعتبر من الركائز الأساسية لهوريكا، أبرزها Rising Stars لتكريم المواهب الواعدة في قطاع الضيافة، وHospitality Salon Culinaire الذي يجمع نخبة الطهاة في مسابقات حيّة، وJunior Chef Competition التي تتيح للطهاة الناشئين عرض إبداعاتهم، بالإضافة إلى HORECA Barista Competition وHORECA Bartenders Competition، وMocktail Competition التي تسلط الضوء على فنون المشروبات غير الكحولية، وHORECA Innovations 2025 التي تفتح المجال أمام أبرز الابتكارات التقنية والتجارية في المجال.

في كلمته، قال معالي وزير الصناعة دجو عيسى الخوري: "في كلمته، قال معالي وزير الصناعة دجو عيسى الخوري: "إن تنوّع الثقافات في لبنان هو مصدر غنى للمطبخ اللبناني، ما يميّزه عن غيره. وأشار إلى أن ارتفاع نسبة تصدير المنتجات اللبنانية ودخولها إلى أسواق جديدة يدلّ على أنها باتت مطابقة للمعايير الدولية، مشدداً على أن هدفه مضاعفة التصدير وفتح أسواق جديدة أمام هذه المنتجات. إن صادرات الصناعات الغذائية تقترب من عتبة المليار دولار، ومن أبرز النجاحات في هذا المجال دخول العسل اللبناني إلى الأسواق الأوروبية، وارتفاع صادرات الزيوت والمنتجات الدهنية أربع مرات خلال السنتين الأخيرتين من ٢٠ مليون دولار في العام ٢٠٢٢ إلى أكثر من ٨٠ مليون دولار في العام ٢٠٢٤، وتجاوز محضّرات الفواكه والخضار عتبة ١٠٠ مليون دولار، إلى جانب تجاوز المشروبات والسوائل الكحولية عتبة ٧٠ مليون دولار."

وبعدما جالت اللبنانية الاولى على اجنحة المعرض ، هنأت القيمين عليه وحيّت الجهود التي بذلوها لأقامته ، معتبرة انه صورة مشرقة للبنان ويشكل حافزا لتطوير الصناعة الغذائية اللبنانية التي تعتبر رافعة اساسية للاقتصاد اللبناني ، كما يعكس هذا المعرض عراقة الضيافة اللبنانية التي غدت عامودا فقرياً في السياحة في لبنان .

في ختام اليوم الأول، عبّرت السيدة رندا فرعون، مديرة العلاقات العامة في هوريكا، عن اعتزازها بفعالية هذا العام، وقالت: "الطاقة التي نشعر بها في كل افتتاح لا توصف. هنالك شغف حقيقي في الأجواء، وتفاعل استثنائي بين الزوّار والمشاركين. هوريكا يعكس عطش القطاع للقاء والتعاون والانطلاق من جديد. هوريكا هو مساحة فريدة يلتقي تحت سقفها الشغف والطموح والنجاح."