كرمت شركة هوديما للخدمات الاستشارية طوني الرامي، رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والنوادي الليلية والباتيسري في لبنان بجائزة "رجل العام " لقطاع المطاعم خلال معرض هوريكا 2025 ، بناء على تقرير

Hodema Beirut F&B Market Insight 2025

الذي يتضمن تحليل 11 منطقة تركز على قطاع المطاعم في بيروت. وسلط هذا التكريم الضوء على مساهماته الكبيرة في ركائز الصناعة السياحية. إن التزامه بتعزيز معايير هذا القطاع وجهوده الدؤوبة لدعمه والنهوض به، لا سيما في أوقات الأزمات، جعله يستحق هذا التكريم بجدارة.

هوديما هي شركة استشارات مقرها لبنان تأسست عام 2004 تعمل في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.

تتضمن خدماتها دراسات السوق، ودراسات الجدوى، وتقييم التشغيل، وتطوير الفكرة وخطة العمل، وتطوير العلامة التجارية، ومجال الامتياز وغيرها