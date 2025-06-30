ينتظر كبار المسؤولين الإيرانيين الضوء الأخضر من المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي لبدء مفاوضات مع إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع لصحيفة "جيروزالم بوست".

وأضاف المصدر أن الإيرانيين أبدوا اهتمامًا بإجراء محادثات مع إدارة ترامب، رغم تصريحاتهم العلنية التي تُخالف ذلك، لكن القرار النهائي يعود لخامنئي وحده.

وأضاف المصدر أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان تأخر خامنئي في إعطاء الضوء الأخضر يعود إلى معارضته هذا الحوار أم أنه يرجع أيضا إلى صعوبات في التواصل معه.

وكان مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي باراك رافيد قد أفاد قبل أيام أن خامنئي، خلال الحرب، عرقل محادثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، بالإضافة إلى نائب الرئيس جيه. دي. فانس. وكتب رافيد أن هذا دفع الرئيس ترامب في النهاية إلى اتخاذ قرار بضرب المنشآت النووية الإيرانية.