أثار المبعوث الأميركي، توم برّاك، الجدل في لبنان؛ على خلفية تعامله مع الصحافيين وتوجيهه لهم عبارات وُوجهت برفض وانتقاد واسعين، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمشاركة الوفد الأميركي في بيروت إثر لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون.



ووصف برّاك تصرف الصحافيين بـ«الحيواني» إثر الضجة التي أثيرت خلال طرح الأسئلة عليه، وتوجه إليهم بالقول: «سنضع مجموعة مختلفة من القواعد هنا. أريدكم أن تصمتوا للحظة». وهدد بوقف المؤتمر الصحافي بالقول: «في اللحظة التي يبدأ فيها الأمر في الفوضى أو (السلوك الحيواني)، فسننهي كل شيء». ودعا برّاك الصحافيين إلى التصرف بـ«تحضر»، مشبّهاً الفوضى التي حصلت بـ«الوضع في الشرق الأوسط»، كما أظهرت لقطات فيديو أخرى، لم يتضح تاريخها، توجيهه كلاماً مشابهاً للصحافيين في مقر رئاسة البرلمان.



وأثار تصرف المبعوث الأميركي موجة ردود فعل وانتقادات، داعية إياه إلى الاعتذار. وفي بيان، أسفت رئاسة الجمهورية «للكلام الذي صدر عفواً عن منبرها من قبل أحد ضيوفها اليوم (الثلاثاء)». وشدّدت في بيان على «احترامها المطلق كرامة الشخص الإنساني بشكل عام». كما جدّدت تقديرها الكامل لجميع الصحافيين والمندوبين الإعلاميين المعتمدين لديها بشكل خاص، ووجهت إليهم كل التحية على جهودهم وتعبهم لأداء واجبهم المهني والوطني.



من جهته، أسف وزير الإعلام، بول مرقص، لـ«تصريح أحد الموفدين الأجانب تجاه مندوبي وسائل الإعلام في القصر الجمهوري».



وأكد في بيان صدر عن مكتبه أن «الإعلام اللبناني والزميلات والزملاء الإعلاميين يقومون برسالة نبيلة في نقل الخبر والحقيقة، رغم كل الصعوبات والتحديات، ضمن إطار من المهنية والالتزام»، مشدداً على أنّه يحرص على «كرامة كل فرد منهم ومكانتهم على نحو مطلق» ويعتزّ بهم.



بدورها، طالبت «نقابة محرري الصحافة اللبنانية» برّاك ووزارة الخارجية الأميركية بإصدار بيان اعتذار علني إلى الجسم الإعلامي اللبناني. وحذّرت بأن «تجاهل هذا المطلب قد يدفعنا إلى اتخاذ خطوات تصعيدية».



وكتب عضو كتلة «القوات اللبنانية»، النائب غياث يزبك، عبر حسابه على منصة «إكس»: «مهما علا شأن الشخصية السياسية أو غير السياسية، ومهما بلغ انزعاجها من الإعلاميين، فللجسم الصحافي ولممثلي وسائل الإعلام حصانتهم. وأمام هذه الحصانة تتهاوى الأمزجة وتنهار الفوقيات»، مضيفاً: «ما قاله توم برّاك للصحافيين، ومن قصر بعبدا، مرفوض، ويتعين عليه الاعتذار. وعلى الصحافة، إن لم يحصل ذلك، أن تتوقف عن تغطية ما تبقى من نشاطه وكل نشاط مقبل له، فالبكاء من دون موقف يشجع المرتكب على المزيد».



وأكدت، من جهتها، النائبة بولا يعقوبيان، عبر حسابها على منصة «إكس»، أن «ما صدر عن توم براك اليوم (الثلاثاء) مُستهجَن، ولا ينتقص من مكانة الصحافة اللبنانيّة؛ بل يكشف عن مدى انهيار صورة الدبلوماسية الغربيّة وانحطاطها في أبسط قواعد الاحترام والتخاطب الدبلوماسي».



وفي المقابل، وبعد وصف نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، تصريحات الأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، بأنها «مثيرة للشفقة»، قالت السفارة الإيرانية في بيروت عبر منشور على موقع «إكس»: «مُثيرة للشفقة تلك السياسات الأميركية الغارقة في التسلّط والعنجهية وازدراء الشعوب، كما هو حال القائمين عليها». وأضافت: «‏بونٌ شاسع يفصل بين نهجهم ونهجنا، تجلّى بوضوح في مشهدين متناقضين: الدكتور علي لاريجاني، الذي ظهر على المنابر والشاشات اللبنانية بمناقشات اتسمت باللباقة والكياسة، مجيباً بجرأة ورحابة صدر حتى (على) أكثر الأسئلة حِدّة؛ في مقابل الموفدين الأميركيين الذين ترى رجالهم يوجهون الإهانات والألفاظ النابية إلى الصحافيين، فيما تطلق نساؤهم تصريحات رخيصة تفتقر إلى الأدب، كاشفةً عن حقدٍ أعمى تجاه المناضلين الشرفاء في العالم».

"الشرق الأوسط"