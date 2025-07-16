نقلت شبكة "السويداء 24" عن مقربين من الشيخ مرهج شاهين، الذي ظهر مؤخراً في مقطع فيديو تعرّض خلاله للإهانة وحلق شاربه على يد مجموعة مسلحة، أنه فارق الحياة متأثراً بحالة من الحزن الشديد، لا سيما أنه في العقد الثامن من عمره.

أفادت المصادر بأن الشيخ شاهين لازم منزله منذ وقوع الحادثة، ولم يغادره عقب دخول قوات الأمن السوري إلى قريته الواقعة في ريف السويداء الغربي، بحسب ما ذكرت الشبكة نفسها.

وحتى الآن، لم تؤكد أي جهة أخرى خبر وفاته، لكن الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع أثار موجة حزن واستنكار في أوساط أهالي بلدة الثعلة، حيث يتمتع الشيخ بمكانة اجتماعية مرموقة.