هل تصبح رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد هي الرئيسة المقبلة لفرنسا؟ سؤال طُرح عليها خلال بودكاست القادة الماليين.

أجابت لاغارد بأن "المنصب مُشرف جدًا ويُظهر ثقة الناس بها، لكنها أشارت إلى أن الوظيفة فظيعة، ومن يسعى إليها يجب أن يكون مبرمجًا لذلك، وهو أمر ليس في حالتها".

وأضافت لاغارد أن الوظيفة شاقة ويجب أن تكون مجنونًا قليلاً لكي تريد القيام بها.

وتنتهي فترة لاغارد كرئيسة للمركزي الأوروبي في أكتوبر 2027 بعد 8 سنوات من العمل ولا يمكن تجديدها. كما تنتهي فترة إيمانويل ماكرون كرئيس فرنسا في نفس العام، وإن كان قبل عدة أشهر.