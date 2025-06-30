بات اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل مهدّداً بالانهيار في حال تعثّرت المباحثات الجارية.

إسرائيل، التي تضغط على واشنطن لتكثيف الغارات الجوية، لا تُخفي استعدادها لاستئناف حربها ضد طهران من خلال الاغتيالات، الهجمات السيبرانية، والعمليات الاستخبارية، بهدف شلّ القدرات الإيرانية. كما أن القلق الإسرائيلي لا يقتصر على إيران فقط، بل يمتدّ إلى شبكات نفوذها الإقليمية، وعلى رأسها "حزب الله" و"حماس"، اللذين رغم تعرضهما لضربات متكررة، ما زالا يُعتبران مصدر تهديد أمني.

في حال قررت إيران إعادة تخصيب اليورانيوم بنحو يُثير الشبهات، قد تختار إسرائيل تنفيذ ضربات استباقية، ما يرفع خطر الانزلاق نحو صراع إقليمي شامل. سيضع انهيار التهدئة العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تحت ضغط شديد، لا سيّما وأن إدارة ترامب الحالية تحرص على تفادي التورّط في نزاعات طويلة الأمد. من جانبها، قد تردّ إيران بسلسلة من العمليات غير المتكافئة تطال المصالح الإسرائيلية في الخارج، مما سيزيد من حدّة التوتر.

في ظل هذه التحديات، وجدت طهران نفسها وجهاً لوجه مع محدودية الدعم الروسي. فرغم أن موسكو تُعدّ شريكاً استراتيجياً، فإنها لم تقدّم دعماً عسكرياً ملموساً خلال المواجهات الأخيرة، واقتصر موقفها على الإدانة السياسية للغارات الأميركية. انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا أضعف قدرتها على تقديم العون، ما كشف ظهر إيران عسكرياً وأثار شكوكاً حول مدى اعتماد طهران عليها كحليف موثوق. كما لا يمكن إغفال العلاقة بين الرئيسَين الأميركي والروسي.

هذا التراجع الروسي قد يدفع إيران إلى مراجعة أولوياتها الاستراتيجية. وعلى الرغم من الصعوبات العقائدية، قد تنظر القيادة الإيرانية إلى التقارب مع واشنطن كخطوة تكتيكية للحدّ من الارتهان لموسكو. السعي نحو تفاهم مع الولايات المتحدة قد يفتح الباب أمام تخفيف العقوبات أو الحصول على دعم اقتصادي، ما يعزز استقرار النظام داخلياً.

في هذه الحالة، قد تتحول المفاوضات مع "الشيطان الأكبر" من "تابو" أيديولوجي إلى أداة استراتيجية لضمان بقاء النظام في وجه العواصف المقبلة.