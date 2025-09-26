نظّمت لجنتا السياحة والتربية والثقافة في بلدية صور، لمناسبة يوم السياحة الدولي، جولة ثقافية ميدانية داخل المواقع الأثرية البرّية والبحرية في مدينة صور، شارك فيها نحو ٨٠٠ طالب وطالبة من مدارس ومؤسسات تعليمية من المدينة والجوار.

وشملت الجولة طلابًا من: مؤسسات الإمام الصدر، المدرسة الإنجيلية الوطنية، مدرسة قدموس، TCS، تيروس، مدرسة الميادين، مدرسة عنقون الرسمية، وثانوية مغتربي عين بعال الرسمية، بمواكبة من الصليب الاحمر اللبناني، فرع صور.

وجال الطلاب داخل المواقع الأثرية برفقة مرشدين متخصصين، حيث اطّلعوا عن كثب على معالم صور التاريخية، واستمعوا إلى شرح وافٍ عن الإرث الحضاري العريق الذي تتميّز به المدينة، ودورها المحوري في التاريخ الفينيقي والعالمي.

وكان في استقبال الوفود الطلابية عدد من أعضاء المجلس البلدي: السيد إبراهيم بدوي، الدكتورة ندى يونس، الأستاذة ألين برادعي، والأستاذ محمد زعتر، الذين رافقوا الطلاب خلال الجولة، وأكدوا في كلماتهم على أهمية ربط الأجيال الناشئة بتاريخ مدينتهم، وتنمية الشعور بالانتماء والفخر بالهوية الثقافية والوطنية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة نشاطات تهدف إلى تعزيز التربية على المواطنة الثقافية، وفتح آفاق المعرفة أمام الطلاب حول التاريخ المحلي، بما يسهم في بناء وعي جيلٍ يقدّر إرثه ويحافظ عليه.