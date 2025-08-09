أعلنت جماعة الحوثي المسلحة تنفيذ ثلاث هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع في عدة مناطق بإسرائيل.
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع في بيان، إن جماعته "نفّذت ثلاث عمليات عسكرية استهدفت ثلاثة أهداف للعدو الإسرائيلي في يافا وعسقلان وبئر السبع، وذلك باستخدام ثلاث طائرات مسيرة".
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيّرة أطلقت من اليمن دون تفعيل صافرات الإنذار.
وجدّدت جماعة الحوثي، في بيانها، تحذيراتِها لكافة الشركات التي تتعامل مع مواني فلسطين، مؤكدة أن "سفنها سوف تتعرض للاستهداف بغض النظر عن وجهتها، وأن عليها سرعة إيقاف أي تعامل مع تلك المواني حفاظاً على سلامة سفنها وسلامة طواقمها".
وتنفّذ جماعة الحوثي هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد أهداف إسرائيلية منذ تشرين الاول/أكتوبر 2023، في إطار ما تقول إنه دعم للفلسطينيين في القطاع.
وردًا على تلك الهجمات، شنّت إسرائيل ضربات جوية على ميناء الحديدة ومنشآت حيوية للطاقة وبنى تحتية في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.