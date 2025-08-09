أعلنت جماعة الحوثي المسلحة تنفيذ ثلاث هجمات بطائرات مسيرة ‏استهدفت مواقع في عدة مناطق بإسرائيل.‏





وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع في بيان، إن ‏جماعته "نفّذت ثلاث عمليات عسكرية استهدفت ثلاثة أهداف للعدو ‏الإسرائيلي في يافا وعسقلان وبئر السبع، وذلك باستخدام ثلاث طائرات ‏مسيرة".‏





وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيّرة أطلقت من ‏اليمن دون تفعيل صافرات الإنذار.‏



وجدّدت جماعة الحوثي، في بيانها، تحذيراتِها لكافة الشركات التي تتعامل ‏مع مواني فلسطين، مؤكدة أن "سفنها سوف تتعرض للاستهداف بغض ‏النظر عن وجهتها، وأن عليها سرعة إيقاف أي تعامل مع تلك المواني ‏حفاظاً على سلامة سفنها وسلامة طواقمها".‏





وتنفّذ جماعة الحوثي هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة ‏ضد أهداف إسرائيلية منذ تشرين الاول/أكتوبر 2023، في إطار ما تقول ‏إنه دعم للفلسطينيين في القطاع.‏





وردًا على تلك الهجمات، شنّت إسرائيل ضربات جوية على ميناء الحديدة ‏ومنشآت حيوية للطاقة وبنى تحتية في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين ‏باليمن، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.‏