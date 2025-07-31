قال وزير النقل الأميركي شون دافي، إن بلاده تأمل في إرسال رواد فضاء إلى القمر قبل نهاية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئاسية، أي بعد 3 سنوات ونصف.

وفي حديث لقناة فوكس نيوز التلفزيونية، أضاف دافي الذي يشغل منصب القائم بأعمال مدير إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا": "نخطط للعودة إلى القمر العام المقبل، لن نهبط عليه، بل سنحلق حوله. وبعد عام تقريبا سنهبط عليه مرة أخرى. سيحدث ذلك أثناء وجود ترامب في منصبه. ثم سننشئ قاعدة وسنبقى على سطح القمر، وستساعدنا المعرفة التي سنكتسبها هناك في الوصول إلى المريخ".

في ربيع عام 2019، أعلنت وكالة ناسا عن برنامج Artemis القمري، والذي يتكون من 3 مراحل.

تضمنت المرحلة الأولى (أرتميس 1)، تحليق مركبة أوريون الفضائية غير المأهولة حول القمر والعودة إلى الأرض. تمت الرحلة في الفترة من 16 تشرين الثاني إلى 11 كانون الأول 2022. المرحلة الثانية (أرتميس 2) هي تحليق للمركبة مع طاقم على متنها حول القمر. وفي المرحلة الثالثة (أرتميس 3)، تأمل ناسا أن تتمكن من إنزال رواد الفضاء على القمر وإرسالهم إلى المريخ.

كان من المقرر أصلا إطلاق أرتميس 2 وأرتميس 3 في عامي 2022 و2024 على التوالي، ولكن تم تأجيل هذين الموعدين مرات عدة.

وفي كانون الأول من العام الماضي، أجّلت ناسا إطلاقهما إلى نيسان 2026 ومنتصف 2027.