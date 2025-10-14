المركزية- رعى وزير الزراعة نزار هاني افتتاح "الحقل الزراعي الأول للزراعة الدائمة"، في احتفال اقيم في مصلحة الابحاث الزراعية في تل العمارة في البقاع، حضره النائب سليم عون ممثلا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، رئيس مصلحة الزراعة ميشال افرام، رئيس اتحاد نقابة المزارعين والفلاحين في لبنان ابراهيم الترشيشي، رئيس بلدية بعلبك احمد الطفيلي، نائب رئيس اتحاد بلديات بعلبك عباس معاوية، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة منير التيني، رئيس بلدية سرعين عطريف شومان، رئيس بلدية وادي فعرا عماد شعيب، نائب رئيس مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الدكتور رامي اللقيس، مخاتير، فاعليات اجتماعية، مزارعون، ومهتمون .

افتتح الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني، بعدها ألقى الوزير هاني كلمة رأى فيها ان" كميات الامطار الى تناقص بسبب التغير المناخي وعلينا التكيف مع هذا الواقع" .

واذ شدد على عدم التعدي على الغابات، اكد ان "وزارة الزراعة استطاعت بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، رفع القيمة المخصصة للتطوير الزراعي بتقنيات حديثة وبتمويل لا بأس به مع شبكة شركاء الزراعة في لبنان من مزارعين ونقابات ومنظمات مجتمع مدني".

وحث على "التخطيط من اجل مستقبل زراعي افضل، من خلال سجل تسجيل المزارعين، فكل مزارع مسجل سيحصل على بطاقة ممغنطة وهي بمثابة سجل زراعي وهوية زراعية تخوله الحصول على قرض او منحة او منفعة عامة وهناك تواصل مع وزارة العمل من اجل تامين شبكة اجتماعية للمزارعين والتسجيل في الضمان الاجتماعي".

افرام

بدوره ركّز افرام على "اعتماد خطوات وطرق وبرامج زراعية جديدة للزراعة من اجل التكيف مع تحديات التغير المناخي" .

وراى ان "هناك نسبة عالية من تلوث مياه الينابيع والابار الارتوازية والمجاري بنسبة ٩٥ بالمئة، ومعظم الابار غير صالحة للاستخدام ومياه الشفة في لبنان بسبب ضخ مجاري الصرف الصحي على بعض الابار الارتوازية وخصوصا في الاماكن السكنية" .

وتوجه بالسؤال الى الاجهزة الامنية "كيف تسمح بمرور شاحنات محملة بالاشجار المعمَرة المقطعة؟".

اللقيس

وأكد اللقيس من جهته، ان" الهدف من المشروع هو من اجل ايجاد اليات جديدة تتكيف مع التغير المناخي ،وقد نفذنا المشروع مع اكثر من ٢٠٠ مزارع لاعادة الاستفادة من استخدام المياه بمواكبة من وزير الزراعة نزار هاني ورئيس مصلحة الابحاث الزراعية ميشال افرام الذي اعطى دور للجمعيات بطريقة مريحة بالاضافة الى التعاون مع المزارعين".