زار وزير الزراعة نزار هاني، في إطار التحضيرات لمؤتمر "الزراعة نبض الأرض" المزمع عقده في 21 أيار 2025، مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث عقد اجتماعا تنسيقيا موسعا، في حضور رئيس المجلس شارل عربيد، والمدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، إلى جانب وفد ممثل عن النقابات الزراعية، واتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة، وعدد من مسؤولي الوزارة.

شكل اللقاء مناسبة لمناقشة جدول أعمال المؤتمر، حيث عرض الوزير هاني برنامج المؤتمر وأهدافه، مؤكدا أن "الغاية الأساسية من انعقاده هي النهوض بالقطاع الزراعي كركيزة حيوية للاقتصاد الوطني، وذلك عبر استقطاب الدعم المالي من الهيئات المانحة الدولية المشاركة، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج الزراعي من خلال البحوث العلمية، وتشجيع الزراعات البديلة التي تتماشى مع التغيرات المناخية المتسارعة".

وأشار إلى "أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتكامل بين المؤسسات الرسمية والهيئات النقابية والمجتمعية، لإطلاق مسار إصلاحي متكامل يعيد للزراعة دورها المركزي في الأمن الغذائي والتنمية المستدامة".

تم خلال الاجتماع التداول في آلية التحضيرات اللوجستية والتنظيمية، لضمان حسن سير المؤتمر وإنجاح فعالياته، وسط تأكيد من جميع المشاركين على أهمية العمل التشاركي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه.

ويُنتظر أن يشكل مؤتمر "الزراعة نبض الأرض" محطة أساسية في رسم السياسات الزراعية المستقبليةللبنان، واستثمار الفرص المتاحة لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.