شارك وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في المؤتمر الدولي لحماية الطبيعة الذي ينظمه الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة واسعة من وزراء البيئة والزراعة والخبراء وممثلي المنظمات الدولية من مختلف دول العالم.

وتأتي مشاركة لبنان في هذا المؤتمر العالمي ضمن إطار تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات حماية البيئة والزراعة المستدامة، وإبراز التجربة اللبنانية في إدارة الموارد الطبيعية وصون التنوع البيولوجي.

خلال أعمال المؤتمر، عرض الوزير هاني أبرز محطات التجربة اللبنانية في حماية الغابات، وصون التنوع البيولوجي، وتطوير سياسات الزراعة المستدامة، مشيراً إلى أهمية الدمج بين البيئة والتنمية الريفية بما يعزز استدامة المجتمعات الزراعية.

كما شارك الوزير هاني في جلسة “Voices from West Asia” التي نظمها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، حيث قدّم رؤية لبنان في ربط الجهود البيئية على مستوى منطقة غرب آسيا، مؤكداً أن المؤتمر يشكّل منصة دولية هامة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات البيئية الناجحة.

مشاركة فاعلة في جلسات المؤتمر

وبحسب جدول المتحدثين الرسميين، من المقرر أن يشارك الوزير هاني في عدد من الجلسات البارزة، من بينها:

• “Nature Positive Pathways: Scaling Nature-Based Solutions to Meet Global Biodiversity Goals” يوم 11 تشرين الأول 2025 من الساعة 13:00 إلى 14:00.

• “The Balancing Act: Feeding People, Sustaining the Planet” يوم 12 تشرين الأول 2025 في قاعة Hall 3 ضمن منتدى الجلسات العامة.

وسيتناول الوزير في مداخلاته التحول نحو الزراعة الإيجابية بيئياً، وسبل تأمين التمويل الداعم للحلول القائمة على الطبيعة، إلى جانب تحقيق التوازن بين الأمن الغذائي وحماية الموارد البيئية.

وتُعدّ مشاركة الوزير هاني في هذا المؤتمر خطوة متقدمة في مسار تعزيز حضور لبنان في الفضاءات البيئية الدولية، وترسيخ موقعه كشريك فاعل في الجهود العالمية لمواجهة التحديات المشتركة مثل التغير المناخي، التصحر، واستنزاف الموارد الطبيعية.

وأكدت وزارة الزراعة، في بيان "أن هذه المشاركة تندرج ضمن استراتيجيتها لتفعيل التعاون الدولي والانخراط في المبادرات البيئية العالمية، بما يرسّخ التزام لبنان بالمعايير الدولية للصون والاستدامة، ويعزّز علاقاته مع الهيئات البيئية والإقليمية من أجل بيئة محمية وزراعة مستدامة تخدم الإنسان والطبيعة معاً".