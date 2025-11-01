نظمت مؤسسة سعيد وسعدى فخري الإنمائية بالتعاون مع اتحاد بلديات قرى ساحل الزهراني، لقاء زراعيا حاشدا في مبنى مؤسسة فخري، برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني وحضوره ممثلا برئاسة مصلحة الزراعة في الجنوب المهندسة سوسن حمزة، رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر وعدد كبير من الفعاليات البلدية والاختيارية والاجتماعية ومزارعين من سائر قرى منطقة الزهراني.

حمزة

بداية رحبت مديرة المؤسسة ميرا مروة بالحضور ونقلت تحيات الرئيس الفخري للمؤسسة ورئيسة الهيئة الادارية، مؤكدة "حرص المؤسسة على دعم المزارعين ضمن برامج التمكين لاسيما برنامج " أرضك خضرا... رزقك حلال". ثم كلمة للوزير هاني ألقتها حمزة نقلت خلالها تحيات الوزير هاني وحرصه الدائم على دعم المزارعين في الجنوب بخاصة لما لذلك من أثر على حياة الأهالي وتعبير عن التمسك بالأرض في مواجهة العدوان.

ودعت المزارعين "للتسجيل في السجل الزراعي ليتمكنوا من الاستفادة من برامج الوزارة وخدماتها"، مشددة على "ضرورة الالتزام بالمعايير المتصلة بإستخدام الأدوية والمبيدات حرصا على سلامة المنتج والمحاصيل".

وكانت كلمة توجيهية عن الزراعات الموسمية ألقاها المهندس واصف رحيل شرح فيها تقنيات الزراعة الخريفية والشتوية.

وختاما تم توزيع هبة للمزارعين والمزارعات عبارة عن شتول وبذار متنوعة.